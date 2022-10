Pierwszoklasiści z "piątki" w Śremie oficjalnie pasowani na uczniów! To była bajkowa uroczystość z nauczycielami SP5 w Śremie w roli głównej Katarzyna Baksalary

Pierwszoklasiści z "piątki" w Śremie oficjalnie pasowani na uczniów! To była bajkowa uroczystość z nauczycielami SP5 w Śremie w roli głównej Katarzyna Baksalary Zobacz galerię (296 zdjęć)

Pierwszoklasiści z "piątki" w Śremie, czyli uczniowie pierwszych klas, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Śremie, w czwartek 27 października oficjalnie zostali przyjęci do uczniowskiego grona podczas pasowania na ucznia. Powiedzieć jednak, że było to zwykłe pasowanie na ucznia, to nic nie powiedzieć! Po raz kolejny grono nauczycielskie udowodniło, że dla swoich podopiecznych są gotowi na wiele. Tym razem przygotowali dla nich przedstawienie opowiadające o bajkach, dobrych wróżkach i o tym, że nawet "czarne charaktery" potrafią czegoś nauczyć. Z ciekawostek zdradzimy, że w rolę Złej Królowej z Królewny Śnieżki wcieliła się dyrektor śremskiej "piątki" Karolina Worobiew. Sami zobaczcie, jak było!