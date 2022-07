Piknik strażacki w Dolsku. Nie tylko dobra zabawa, ale i wsparcie dla Zuzi walczącej z SMA. Zobaczcie jak było! Katarzyna Baksalary

Piknik strażacki w Dolsku obył się w sobotę 16 lipca na dolskim boisku sportowym. Nie brakowało tam sportowo-strażackiej rywalizacji, dobrej atmosfery i zabawy. Jako pierwsze do zabawy ruszyły dzieci. Strażacy przygotowały dla nich zmagania, gdzie przydała się sprawność oraz pomysłowość. Kto nie brał udziału w rywalizacji sportowo-strażackiej mógł obejrzeć samochody druhów z Dolska i zaprzyjaźnionych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a później również policyjne radiowozy. Na fanów motoryzacji czekały również piękne i nierzadko zabytkowe auta, które zaprezentowali mieszkańcy Dolska i okolic na czele z Tomaszem Wojtkowskim, który projektuje i tworzy niezwykłe przedmioty z części samochodowych. To właśnie pan Tomasz dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przygotował trzy niezwykłe gitary, które na licytacjach przyniosły około ośmiu tysięcy złotych dla dzieci. Oprócz rywalizacji dzieci nie brakowało też zmagań dorosłych. W przeciąganiu liny najlepsi okazali się strażacy z OSP Lubiatowo, podobnie jak w sprawności obsługiwania sikawki konnej. W szusowaniu nartami po trawie najlepsi okazali się natomiast dolszczanie. Każdy biorący udział w zmaganiach - tak dorośli jak i dzieci - otrzymał upominek. Jako że była to impreza strażacka, druhowie zaprezentowali również, jak wygląda ich praca i w pokazie ratownictwa "uratowali" poszkodowanego w wypadku samochodowym. Warto również dodać i podkreślić, że piknik w Dolsku miał również wymiar charytatywny. Przez cały czas trwania imprezy trwała kwesta na rzecz 2-letnie Zuzi, która zmaga się z SMA. Zobaczcie naszą fotorelację z pikniku strażackiego w Dolsku!