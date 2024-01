Piotr Bałtroczyk wystąpił w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego. Występ satyryka cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności OPRAC.: Tomasz Barylski

To był wieczór pełen humoru i barwnych anegdot. W piątkowy wieczór, 19 stycznia w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego wystąpił Piotr Bałtroczyk. To znany artysta kabaretowy, satyryk, dziennikarz, który zaprezentował śremskiej publiczności swój najnowszy program “Piotr Bałtroczyk Stand-up: Starość nie jest dla mięczaków”. Podczas prawie dwugodzinnego występu widownia doskonale bawiła się tego podczas występu okraszonego zabawnymi anegdotami i historiami. Warto dodać, że występ satyryka cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a sala widowiskowa wypełniła się do ostatniego miejsca.