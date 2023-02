Podkoziołek w Zbrudzewie pod Śremem połączono ze świętowaniem Dnia Kobiet. Zobaczcie, jak było! Katarzyna Baksalary

W tym roku karnawał zakończył się we wtorek 21 lutego. Ostatki, zwane w Wielkopolsce również Podkoziołkiem są więc ostatnią okazją do wesołej i beztroskiej zabawy przed Wielkim Postem. Z okazji do zabawy skorzystali mieszkańcy Zbrudzewa, gdzie tradycją już jest, że w ostatni dzień karnawału nie tylko organizowana jest zabawa, ale również świętowany jest Dzień Kobiet. Odwiedziliśmy Podkoziołek w Zbrudzewie z aparatem. Zobaczcie, jak było!