Pożegnanie gości z Francji w Jarosławkach. Grupa znad Sekwany miała okazję poznać gminę Książ Wielkopolski [film, zdjęcia]

Francuzi poznawali ksiąską gminę i polską kulturę

Przez ostatni tydzień w gminie Książ Wielkopolski przebywała 44-osobowa grupa gości z francuskiego kantonu La Guerche de Bretagne, z którym ksiąska gmina współpracuje od 1993 roku. W czwartkowy wieczór w Ceglarni w Jarosławkach odbyła się uroczysta kolacja, podczas której pożegnano gości znad Sekwany. Był to czas podziękowań, wzruszeń, ale również okazja do podzielenia się wrażeniami z pobytu w Polsce. Jedną z uczestniczek wyjazdu była Lilia Kowalczyk, dla której była to okazja do odwiedzenia kraju, z którego pochodzi jej tata.