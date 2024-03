Poznaj kandydatów na burmistrzów i wójta w powiecie śremskim. Wybory samorządowe 2024 już 7 kwietnia!

Wybory samorządowe już w niedzielę 7 kwietnia 2024 roku

Samorządy lokalne, to miejsca, gdzie toczą się sprawy mieszkańców. W tym roku, a dokładnie 7 kwietnia zdecydujemy, kto będzie zarządzał i wyznaczał kierunki rozwoju przez najbliższe lata właśnie w samorządach.

W województwie wielkopolskim jest 31 powiatów i cztery miasta na prawach powiatu (Poznań, Kalisz, Konin i Leszno). W tych ponad 30 powiatach znajduje się natomiast 226 gmin, gdzie już wkrótce decyzją mieszkańców w fotelach prezydentów, burmistrzów i wójtach zasiądą obecni kandydaci na te stanowiska. Najczęściej do jednego fotela szefa gminy kandyduje kilka osób.

Powiat śremski - kto kandyduje na stanowiska burmistrzów i wójta?

zam. Śrem, lat 65, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej

zam. Niesłabin, lat 33, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej

zam. Luciny, lat 46, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej

zam. Książ Wielkopolski, lat 67, wykształcenie wyższe administracyjne, nie należy do partii politycznej

zam. Dolsk, lat 48, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej

zam. Dolsk, lat 50, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej

Kiedy rozstrzygnięcie wyborów?

Jeśli w pierwszej turze, która odbędzie się 7 kwietnia, żadne z kandydatów nie zdobędzie co najmniej 50 proc. głosów, to 21 kwietnia odbędzie się druga tura, gdzie w szranki stanie dwóch kandydatów z największym poparciem.

W przypadku, gdy kandyduje tylko jeden kandydat, wyborcy otrzymają kartę do głosowania z kratkami do zaznaczenia TAK i NIE. Jeśli kandydat nie otrzyma ponad 50 proc. poparcia (ważnie oddanych głosów), to w takiej sytuacji wyboru wójta wyboru dokona rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.