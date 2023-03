Poznańskie sparingi pięściarzy ŚKB Warta. Nasi zawodnicy mieli okazję do rywalizacji z zawodnikami z Ukrainy

Pożyteczne sparingi śremskich pięściarzy z zawodnikami z Ukrainy

Reprezentanci Śremskiego Klubu Bokserskiego Warta zostali zaproszeni do Poznania przez głównego trenera klubu Bagdasarian Boxing Club Poznań, Mchitara Bagdasariana. Nasi zawodnicy mieli okazję wziąć udział w treningu z ukraińskimi pięściarzami, którzy przyjechali do stolicy Wielkopolski z ukraińskiego Charkowa. W ramach wymiany brali oni udział w meczu bokserskim o Puchar Burmistrzów Miast Bliźniaczych w boksie Poznań vs Charków.

Mogliśmy wymienić ciosy nie tylko z zawodnikami naszego kraju, ale również z młodzieżą, która na co dzień trenuje i boksuje w Ukrainie. Było to ciekawe i cenne doświadczenie dla naszych pięściarzy, które jest niezbędne w rozwoju. Nie codziennie mamy możliwość trenowania z zawodnikami, którzy prezentują inny styl a także wysoki poziom jak zawodnicy z Ukrainy

- poinformował Krzysztof Lewandowski ze ŚKB Warta.