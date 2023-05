Przez kilka dni Śrem był "stolicą piosenki religijnej". Koncert Laureatów Śremsongu 2023 - zobacz relację!

Śremsong w Śremie od ponad trzech dekad

Śremsong, czyli Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej, który swoje początki ma w latach 90. ubiegłego wieku, to doskonały przykład na to, że ludzie z charyzmą mogą dokonać czego niezwykłego. Pomysłodawcą tego wydarzenia jest Janusz T. Skotarczak, który już od przeszło trzech dekad zaprasza do śpiewania, bo jak przypomina „Bóg uśmiecha się kiedy widzi, że człowiek śpiewa”.