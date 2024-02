Przypominamy o planowanych protestach rolników. We wtorek 20 lutego trzeba liczyć się z utrudnieniami na drogach

Nie możemy pozwolić, aby rząd przymykał oko na import zboża i rzepaku z Ukrainy bez papierów, oraz na to, żeby ci, którzy to pokazują, byli zastraszani i ścigani przez ukraińskie służby. W kwestii zielonego ładu też nie podjęto żadnych kroków, które by nas satysfakcjonowały! Tym samym ostrzegamy władze, że lekceważenia nas rolników sprawi, że protesty będą przybierały coraz bardziej agresywny charakter, czego z resztą mogliśmy być świadkami (...) we Wrocławiu