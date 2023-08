Rocznica przysięgi generała Józefa Rufina Wybickiego. Grupa mieszkańców Śremu pamiętała o wydarzeniu sprzed ponad 230 lat

Ja Józef Wybicki Najjaśniejszemu Królowi Rzeczpospolitej Wiernym będę, posłuszeństwo Prawom i ustawom Sejmowym za najściślejszy biorę Obowiązek, Zwierzchności Miasta Srzemu w którym do Obywatelstwa przyłączony jestem Podległym być chcę, i Obowiązki wszelkie Zachowam, co wszystko zaręczam tak za siebie, jako i następców moich, na com się podpisał