84 lata od tragicznych wydarzeń 20 października 1939 roku w Śremie. Co poprzedziło egzekucję mieszkańców naszego miasta? Tomasz Barylski

20 października 1939 rozstrzelano na rynku w Śremie 19 osób, w tym miejscową inteligencje, rolników, czy kupców. Archiwum Muzeum Śremskiego Zobacz galerię (4 zdjęcia)

20 Października 1939 roku to szczególnie tragiczna data w historii Śremu. 84 lata temu na miejscowym rynku rozstrzelano grupę mieszkańców naszego miasta. Była to część rozpoczętej wówczas operacji “Tannenberg”. O tym, co poprzedziło tragiczne wydarzenia na śremskim rynku, opowiedział nam dr Radosław Franczak z Muzeum Śremskiego.