Runaway Drogbruk Junior Śrem. Ponad 500 najmłodszych na starcie biegu z przeszkodami w Parku im. Powstańców Wielkopolskich [film, zdjęcia]

Sportowa rywalizacja najmłodszych, czyli debiut imprezy Runaway Junior w Śremie

Zostali oni podzieleni na trzy kategorie wiekowe: Bąbel, czyli dzieci wieku od dwóch do czterech lat, Kids (wiek od pięciu do ośmiu lat) i Junior od dziewięciu do trzynastu lat. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia mieli do pokonania dystans 200 metrów, a na trasie znalazło się pięć przeszkód. Każdemu dziecku podczas pokonywania trasy towarzyszył jeden z rodziców lub opiekunów.