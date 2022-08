Sensacja na Stadionie Miejskim! Historyczne zwycięstwo Zawiszy Dolsk z UKS Śrem na inaugurację Klasy Okręgowej [zdjęcia]

Derbowa inauguracja w piłkarskiej okręgówce. UKS Śrem niespodziewanie przegrał na Stadionie Miejskim z beniaminkiem, Zawiszą Dolsk. Dla podopiecznych Macieja Fujaka to wymarzone rozpoczęcie sezonu.

Zmiany w UKS Śrem - nowi trenerzy

Awans do rozgrywek Klasy Okręgowej to historyczny sukces zespołu z Dolska. Więcej o przygotowaniach do nowego sezonu ekipy trenera Fujaka pisaliśmy kilkanaście dni temu. Na powitanie z okręgówką Zawiszę czekało spore wyzwanie. Pierwsza kolejka nowego sezonu skojarzyła beniaminka z jedną z czołowych drużyn poprzedniego sezonu, czyli UKS Śrem. W śremskim zespole przed startem obecnej kampanii również doszło do zmian. Najistotniejsza to odejście trenera, Piotra Tomaszczaka. W nowym sezonie zespół poprowadzi duet trenerów Valery Bakhno - Mariusz Kułak.

Pierwszy z nich posiada licencję UEFA PRO. Pochodzący z Białorusi szkoleniowiec to były piłkarz Hranitu Mikaszewicze w barwach którego występował w białoruskiej Ekstraklasie. Ze śremskim UKS jest związany od 2021 roku. Z kolei dla Mariusza Kułaka to powrót do śremskiego zespołu. To trener posiadający licencję UEFA A, współzałożyciel Szkółki Piłkarskiej GOL, były trener Stali Pleszew, który przez wiele lat pracował również w Polonii Środa Wielkopolska. Z zespołem współpracę rozpoczął także trener mentalny, Jakub Ostrowski (licencja UEFA A) mający za sobą doświadczenie w takich klubach jak Huragan Pobiedziska, Unia Swarzędz czy Mieszko Gniezno. Nowi trenerzy UKS Śrem, Valery Bakhno (z lewej) i Mariusz Kułak (z prawej). Tomasz Barylski

Faworyt nie taki straszny dla dolskiego Zawiszy

Przed meczem w roli faworyta stawiano młody zespół UKS. Jednak zawodnikom z Dolska nie można odmówić ambicji i zaangażowania, co pokazali w tym meczu. O ile w pierwszej połowie derbowe starcie na Stadionie Miejskim w Śremie nie przyniosło bramek. Tak po zmianie stron na murawie działo się naprawdę sporo. Lepiej drugą połowę rozpoczęli gospodarze. W roli głównej wystąpili nowi zawodnicy. Maciej Jóźwiak (poprzednio Orkan Jarosławiec) posłał znakomite podanie do wbiegającego w pole karne Ivana Hevalo, który bez trudu skierował piłkę do siatki. Kilka minut później UKS mógł pójść za ciosem. Jednak po strzale z rzutu wolnego przyjezdnych uratował słupek. Zespół z Dolska mógł liczyć na wsparcie wiernych kibiców. Tomasz Barylski

Stałem fragmenty kluczem do sukcesu w derbach

W ostatnich dniach trener Fujak na treningach postawił nacisk na stałe fragmenty gry. Efekt? W sześćdziesiątej piątej minucie po rzucie rożnym w zamieszaniu w polu karnym do wyrównania doprowadził Michał Zieliński. Po straconym golu miejscowi mieli kolejną doskonałą okazję do zdobycia gola. Arbiter dopatrzył się faulu w polu karnym jednego z zawodników Zawiszy. Na nic zdały się protesty przyjezdnych. Jednak karny to nie gol. Przekonał się o tym boleśnie Antoni Szczepaniak. Jego strzał w znakomitym stylu obronił Maciej Dobrucki. Bramkarz, Maciej Dobrucki znakomicie obronił rzut karny. Tomasz Barylski

Remigiusz Szyszka na wagę historycznego zwycięstwa