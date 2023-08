Solid MTB Bodzyniewo. Ponad 230 zawodników wystartowało w tegorocznym wyścigu. Rywalizowali na trzech dystansach [zdjęcia]

„Górale" w Bodzyniewie ścigali się na trzech dystansach

Cykl zawodów Solid MTB po raz drugi w tym roku kalendarzowym zagościł w naszym powiecie. W marcu br. „górale" rozpoczęli rywalizację od zawodów w Dolsku. W przedostatnim tegorocznym wyścigu spotkali się w Bodzyniewie, gdzie tradycyjnie rywalizowano na trzech dystansach: giga (ok. 53 km), mega (ok. 39 km) i mini (ok. 21 km). Trasa została wyznaczona drogą pomiędzy polami w kierunku Lubiatowa. Później zawodnicy wjeżdżali na tereny leśne nad jeziorem Cichowo i kierowali się ponownie w stronę Bodzyniewa.