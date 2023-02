Sparingowy weekend śremskich pięściarzy. Zawodnicy ŚKB Warta sprawdzili swoją formę w starciach z rywalami z Gostynia Tomasz Barylski

Ostatni weekend to intensywny czas dla zawodników Śremskiego Klubu Bokserskiego Warta. Nasi pięściarze rywalizowali w dwóch sesjach sparingowych. Jedna z nich to pojedynki z rywalami z zaprzyjaźnionego klubu z Gostynia. Natomiast druga to wewnętrzna rywalizacja warciarzy, którzy szlifują formę przed najbliższą imprezą mistrzowską.