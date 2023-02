Na sali Śremskiego Sportu rozegrano Memoriał Powstania Wielkopolskiego im. Daniela Kęszyckiego. Stawili się pięściarze z całej Polski Katarzyna Baksalary

Boks w Śremie to jedna ze sztandarowych dyscyplin sportowych. Śremscy pięściarze co rusz zajmują niezłe miejsca w zawodach bokserskich i mogą pochwalić się coraz to lepszą pozycją w bokserskim świecie. Część z nich mogła pokazać swoje umiejętności podczas sobotniego bokserskiego Memoriału Powstania Wielkopolskiego im. Daniela Kęszyckiego. Na zawody, które rozegrano w sali Śremskiego Sportu, przyjechali pięściarze wielu zakątków Polski.