Śrem pomaga Ukrainie. Ruszył kolejny transport darów dla Ukraińców. Tym razem do transportu wykorzystano "tira"

Śrem pomaga Ukrainie. "Tir" z darami dla mieszkańców Ukrainy

Środki higieniczne, kosmetyki, produkty spożywcze, opatrunki, woda i wiele, wiele innych rzeczy mieszkańcy gminy Śrem dostarczyli do punktu zbiórki dla mieszkańców Ukrainy. Pierwszy przygotowany transport, który Stowarzyszenie Pomocna Dłoń ze Śremu wysłała do Poznania do Stowarzyszenia Odra-Niemen, które koordynuje przekazywanie darów do Ukrainy, to było "zaledwie" około czterech ton rzeczy. Tym razem bus nie starczył, a pod Śremskim Sportem, gdzie działa magazyn zebranych produktów i rzeczy ustawiony został "tir". Przyczepa została wypełniona w całości darami mieszkańców gminy Śrem.