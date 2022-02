Wojna w Ukrainie. Śrem pomaga Ukraińcom. Udało się już zebrać około czterech ton produktów i rzeczy. Zbiórka nadal trwa - przyłącz się!

Śrem pomaga Ukraińcom. Zbiórka produktów i rzeczy Pomocnej Dłoni Śrem trwa

Kiedy w czwartek 24 lutego do Polski dotarła wiadomość o ataku Rosji na Ukrainę, wiele osób nie mogło w to uwierzyć. Jak się jednak szybko okazało to nie fake news, a nowa rzeczywistość za naszą wschodnią granicą. Polacy, a w tym śremianie bardzo szybko zorganizowali się i ruszyła pomoc dla uchodźców z Ukrainy, których z każdym dniem przybywa oraz dla tych, którzy na Ukrainie pozostali.