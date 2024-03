Śrem sprzed dekad w obiektywie Wiesława Końpy. Tak przed laty wyglądało nasze miasto. Wiesz, co to za miejsca? [zdjęcia] Redakcja srem.naszemiasto.pl

O czasach PRL w Polsce można mówić różnie, jeśli jednak chodzi o Śrem, to nie można zapominać, że to właśnie w tamtym okresie nastąpił jego gwałtowny rozwój. Pomimo że największe przeobrażenie dokonało się na lewobrzeżnym Śremie, to jego prawa strona także w pewnym stopniu się zmieniała. Za czas największych przeobrażeń w Śremie nierozerwalnie związany jest z budową Odlewni Żeliwa. To właśnie koncepcja powstania tego zakładu pracy skłoniła Spółdzielnię Mieszkaniową w Śremie do rozrysowania planów budowy osiedla mieszkaniowego w całkowicie niezamieszkanym wówczas terenie. Jeśli chodzi o prawobrzeżny Śrem, to jest to o tyle istotne, że SM miała wcześniej plany, aby budownictwo mieszkaniowe w stylu socjalistycznym rozbudowywać właśnie na tzw. starym mieście. Odlewnia Żeliwa zmieniła jednak te plany. Chcesz sprawdzić, co pozostało z tamtych czasów? Zapraszamy do galerii!