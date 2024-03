Śremianie na gościnnych występach w Łodzi. Tym razem nie chodzi jednak o przestępców, ale policjantów ze Śremu

Chciał uniknąć więzienia, wpadł w ręce policjantów ze Śremu

O sprawie zatrzymania mężczyzny poszukiwanego listem gończym, którego zatrzymano w Łodzi, poinformowała Ewa Kasińska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Śremie. Jak się okazuje, poszukiwany mężczyzna z gminy Książ Wielkopolski skazany został za przestępstwo uszkodzenia ciała, nie zamierzał on jednak spędzać ośmiu miesięcy zasądzonych w ramach kary za kratkami.

Sąd wydał list gończy za mieszkańcem gminy Książ Wielkopolski

Do zatrzymania 46-latka doszło w środę 13 marca we wspomnianej już Łodzi, co zakończyło okres ukrywania się mężczyzny przed odsiadką. Teraz mieszkaniec gminy Książ Wielkopolski najbliższe miesiące spędzi w więziennej celi.