Śremianka padła ofiarą oszustwa. Kobieta straciła swoje oszczędności! Policjanci przypominają i apelują o ostrożność

Do zdarzenia doszło na początku tygodnia. W poniedziałkowy poranek 4 marca mieszkanka gminy Śrem odebrała telefon. Dzwoniący mężczyzna przedstawił się jako pracownik banku i poinformował kobietę, że ktoś próbował pobrać pieniądze z jej rachunku bankowego.

Przekazał również, iż na jej konto ktoś o konkretnych danych wpłacił skradzione pieniądze i od tej chwili ona jest tzw. „słupem” i musi coś z tym zrobić, aby nie popełniła przestępstwa. Mężczyzna wypytywał o posiadane przez kobietę rachunki bankowe i otrzymywał odpowiedzi. Powiedział, że kobieta musi natychmiast jechać do Poznania do bankomatu i wypłacić pieniądze z rachunków, ponieważ są one zagrożone