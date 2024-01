Korzystając z bankowości internetowej i mobilnej, należy upewnić się, że nasze konta są dobrze zabezpieczone. Dobrze należy również zabezpieczać dostęp do portali społecznościowych, aby oszustom nie ułatwiać sprawy w ich przejęciu. Pamiętajmy o wylogowywaniu się.

Nie należy podawać wygenerowanego kodu BLIK bez potwierdzenia, że to faktycznie nasz członek rodziny czy też znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy zadzwonić do tych osób, aby upewnić się, że faktycznie one znalazły się w potrzebie