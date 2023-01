Seniorka ze Śremu padła ofiarą złodziejek. Jedna chciała pomóc śremiance, ostatecznie ją okradła. Śremscy policjanci zatrzymali kobiety

Z ustaleń policjantów wynika, że 78-letnia śremianka w miniony wtorek, 17 stycznia rano, robiła zakupy na osiedlu Jeziorany. Kiedy z nich wracała i trzymała w rękach dwie reklamówki, to podeszła do niej jakaś kobieta i chciała jej pomóc. Seniorka nie dała jej reklamówek z zakupami, ale mimo to nieznana kobieta cały czas z nią szła i rozmawiała