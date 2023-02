Śremscy pięściarze trenują z Kadrą Wielkopolski. To idealne przetarcie przed Memoriałem Powstania Wlkp. im. Daniela Kęszyckiego w Śremie

Liczne grono pięściarzy ŚKB Warta trenuje z kadrą Wielkopolski

Zimowy obóz rozpoczął się 4 lutego i potrwa do soboty 11 lutego włącznie. Wśród blisko 50 zawodników z okręgu wielkopolskiego aż dwunastu to reprezentanci ŚKB Warta. Nasi bokserzy trenują pod okiem szkoleniowca kadry, Marka Szymańskiego, którego wspiera klubowy trener warciarzy, Patryk Klupś.

Jest to dla nich doskonała okazja do szlifowania formy przed sezonem i przygotowania się do Memoriału Powstania Wielkopolskiego im. Daniela Kęszyckiego, który odbędzie się w Śremie.