Śremska Rada Seniorów obradowała nad problemami seniorów i planowała pracę na cały bieżący rok

Śremska Rada Seniorów - z seniorami, o seniorach i dla seniorów

We wtorek 14 marca w swojej siedzibie przy ul. Franciszkańskiej obradowała Śremska Rada Seniorów. Oprócz spraw formalnych członkowie rady pochylili się m.in. nad problemami zgłaszanymi przez seniorów z gminy Śrem oraz nad planami na cały 2022 rok.

Petycja seniorów o przywrócenie autobusów

Zaczynając od problemów, Śremska Rada Seniorów zdecydowała o złożeniu do Urzędu Miejskiego w Śremie petycji dotyczącej przywrócenia kursów autobusów w sobotę i niedzielę w kierunku Cmentarza Komunalnego. Jak zauważają seniorzy, którzy z tą sprawą zgłaszali się wcześniej do Burmistrza Śremu, a później również do Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta "Nadzieja", zlikwidowanie weekendowych kursów jest dla nich sporym utrudnieniem.