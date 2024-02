Dziesiątka dla Śremu. Kandydant na burmistrza odsłania karty. Grzegorz Wiśniewski przedstawił pierwszy punkt programu wyborczego

Grzegorz Wiśniewski jest obecnie radnym śremskiej Rady Miejskiej. W nadchodzących wyborach samorządowych będzie kontrkandydatem Adama Lewandowskiego w walce o fotel burmistrza naszego miasta. Teraz kandydat na burmistrza przedstawił pierwszy z punktów Dziesiątki dla Śremu, czyli programu wyborczego KKW Grzegorza Wiśniewskiego Lepiej dla Śremu. Jest nim budowa żłobka miejskiego lub adaptacje istniejącego budynku z zasobu gminnych nieruchomości.

Jest to efekt dyskusji w naszym komitecie i wysłuchania potrzeb ludzi, a przede wszystkim rodziców, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Czy będzie to nowy budynek, czy adaptacja nieruchomości z zasobów gminnych, to musi być to poprzedzone analizą. Chcemy to zrobić po wygranych wyborach, tak żeby uwzględnić kwestie bezpieczeństwa, dostępności, lokalizacji takiego żłobka