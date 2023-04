Śremski Klub Bokserskiego Warta na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Nasi reprezentanci rywalizowali z zawodnikami z całej Polski

Niestety podczas turnieju nie wiodło nam się tak dobrze jak w kwalifikacjach i nasi zawodnicy ulegli niestety lepszym zawodnikom. Nie można oczywiście odebrać naszej ekipie chęci do walki, cała trójka zostawiła serce w ringu za co im dziękujemy. Po chwili odpoczynku wracamy na salę do ciężkich treningów, trzeba odrobić lekcję z Wałcza, poprawić błędy i następnym razem wrócimy mocniejsi