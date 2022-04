Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Śremie zaprasza na "Olimpiadę bez granic". Zostały ostatnie wolne miejsca

Ostatnie wolne miejsca na "Olimpiadę bez granic" w Śremie

“Olimpiada bez granic” to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Śremie, Śremski Sport sp. z o.o. i stowarzyszenia Runner’s Power. Wydarzenie adresowane jest do dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat. W rywalizacji będą mogły uczestniczyć samodzielnie lub z opiekunem. Do 7 kwietnia organizatorzy przyjmują zgłoszenia i zostały ostatnie wolne miejsca.

Jeszcze wczoraj było kilka miejsc. Każdy kto przyjdzie na nasze wydarzenie będzie mógł wziąć w nim udział. Jednak pakiety startowe zawierające medale gwarantujemy tylko osobom zapisanym

- tłumaczy Dorota Witczak ze Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Śremie.