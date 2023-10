Sukces śremian w Polskiej Lidze Nordic Walking. Elżbieta i Wojciech Strabel zajęli czołowe miejsca w swoich kategoriach wiekowych

Śremianie w czołówce zawodów Polskiej Ligi Nordic Walking

Elżbieta i Wojciech Strabel w czołówce Pucharu Świata

To kolejne bardzo dobre wyniki, jakimi mogą się pochwalić śremianie. We wrześniu w zawodach z cyklu Pucharu Świata Strbske Pleso na Słowacji pan Wojciech i pani Elżbieta mieli okazję do rywalizacji na ekstremalnie trudnej, górskiej trasie, co dało 4 i 5 miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Warto podkreślić, że w tych zawodach uczestniczyło około czterystu zawodników z dziesięciu krajów z całego świata. Dodatkowo Wojciech Stabel zajmuje drugie miejsce w rankingu National Best Walkers i siódmą lokatę w rankingu Ligi Światowej.

