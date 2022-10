Sukces śremskiej pięściarki! Magdalena Lange mistrzynią Polski młodzików w boksie

To bardzo udany rok dla naszej młodej pięściarki. Najpierw Magda miała okazję trenować na zgrupowaniu reprezentacji Polski i wziąć udział w zagranicznych walkach. Warto dodać, że młoda zawodniczka rozpoczęła treningi niespełna dwa lata temu.

To największy sukces Magdy i bardzo duże osiągnięcie dla naszego klubu. Nie mieliśmy złotego medalu mistrzostw Polski od dobrych kilkunastu lat. Ostatni był złoty krążek wywalczony przez Michała Chudeckiego. Teraz Magda powtórzyła ten sukces i wyszło to bardzo fajnie. Przed wakacjami otrzymała powołanie do kadry. Nie udało się pojechać na mistrzostwa Europy. Jednak treningi reprezentacyjne i zdobyte doświadczenia w połączeniu z przygotowaniami w klubie zaprocentowały