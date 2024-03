Święcenie pokarmów w śremskiej Farze. Parafianie tłumnie przybywali w Wielką Sobotę do świątyni także pomodlić się przy Grobie Pańskim Katarzyna Baksalary

Wielka Sobota to dla katolików przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia i dzień święcenia pokarmów. Parafianie ze śremskiej Fary mogli dokonać poświęcenia pokarmów znajdujących się w koszyczkach wielkanocnych od godz. 12.00 do 17.00 co godzinę.