Siwki i Baba z Chłopem harcowali, a Kominiarze murzyli na szczęście. Barwny korowód ponownie przeszedł ulicami Brodnicy [zdjęcia, film]

Siwki, czyli siwe konie ponownie odwiedziły mieszkańców Brodnicy

Podobnie jak w zeszłym roku młodzież z Brodnicy przygotowywała się do rozpoczęcia korowodu w budynku miejscowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Trzeba było przygotować stroje, odpowiednie makijaże, a także Niedźwiedzia, który również maszerował w tym barwnym, wesołym korowodzie. W grupie przebierańców nie mogło zabraknąć wspomnianych Siwków, których nazwa pochodzi od siwych koni. W barwnym korowodzie można spotkać Babę z Chłopem, Śmierć oraz Kominiarzy.

Brodnickie Siwki na stałe wpisały się w tradycji miejscowości

Dla mieszkańców Brodnicy tradycja Siwków jest nieodłącznym elementem Wielkanocy i Lanego Poniedziałku. Miejscowi oczekiwali aż grupa przebierańców zapuka do ich drzwi, wysmaruje twarze sadzą na szczęście, a wspomniana Baba z Chłopem porwą ich do wspólnych pląsów przy muzyce. Ta tradycja w Brodnicy ma co najmniej trzydzieści lat, a starsi mieszkańcy miejscowości wspominają, że takie korowody były już organizowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.