Tegoroczny Prince Summer Festival przeszedł do historii. Tłumy fanów muzyki bawiły się w Książu Wielkopolskim cz. 1 [zdjęcia]

Klubowe rytmy podczas ksiąskiego Prince Summer Festival

Najlepsze klubowe brzmienia ponownie zabrzmiały w Książu Wielkopolskiego. Organizatory Prince Summer Festival zaprosili klubowiczów do wspólnej zabawy przy najlepszych, muzycznych setach . Od godziny 19 w ksiąskim amfiteatrze rozpoczęło się klubowe granie, a na scenie wystąpiło dziewięciu DJ-ów: Dj Killer, Bounce Inc., DJ Iroon, DBL, DJ Insane, Barthezz Brain Nitek, DJ Cometa, czyli Mateusz Kluczyński, który wspólnie z miejscowym Centrum Kultury organizuje to wydarzenie. Gwiazdą tego wieczoru był DJ Hazel, który uchodzi za jedną z legend polskiej sceny klubowej.