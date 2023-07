Summer Party w Jarosławkach. Fani muzyki klubowej licznie bawili się podczas imprezy na plaży [film, zdjęcia]

Moc klubowej muzyki na Plaży w Jarosławkach

To była długa noc na plaży w Jarosławkach pełna muzycznych setów. Fani muzyki klubowej nie zawiedli i licznie zawitali na sobotnie Summer Party. Pod sceną zlokalizowaną nad brzegiem jeziora licznie bawili się młodzi ludzie, ale również nieco starsi, dla których ta muzyka to wspomnienie ich młodości. Na scenie ustawionej nad brzegiem jeziora zagrało sześciu DJ-ów: DJ Cometa , DJ Majkel , DJ Rafaello , DJ Fresh i DJ Nitek .

Wielkie odliczanie do ksiąskiego Prince Summer Festival

Sobotnia impreza w Jarosławkach to wstęp do największej imprezy dla fanów muzyki klubowej w regionie. Już w sobotę 15 lipca kolejna edycja Prince Summer Festival w Książu Wielkopolskim. Wśród dziewięciu artystów, którzy wystąpią podczas imprezy jest jedna z największych legend polskiej sceny klubowej, czyli Dj Hazel znany z takich hitów jak "I love Poland" i "Let's do this".