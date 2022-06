Tenis Śrem. Za nami pierwszy turniej o Puchar Śremu Kobiet. Która tenisistka była najlepsza? (zdjęcia)

Tenis Śrem. Aleksandra Abram najlepsza w turnieju pań

W sobotnim turnieju wystartowało siedem zawodniczek, które rywalizowały na kortach w Psarskiem i przy Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie. W półfinałach najlepsze okazały się dwie młode zawodniczki, Aleksandra Abram i Amelia Roszak, które wywalczyły awans do finału. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Co ciekawe najdłuższa wymiana w tym meczu to aż 36 piłek. Ostatecznie pojedynek wygrała Aleksandra Abram zwyciężając 6:3.