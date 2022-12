Tenis stołowy królował w Krzyżanowie. W zawodach zagrało ponad 70 dzieci ze szkół podstawowych powiatu śremskiego

Tenisowe zmagania w Krzyżanowie pod Śremem

W piątek 2 grudnia na sali sportowej w Krzyżanowie pod Śremem odbył się VI turniej tenisa stołowego szkół podstawowych w kategorii dziewczyn i chłopców pod patronatem Burmistrza Śremu. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Przy stołach z rakietkami w ręce pojawiło się łącznie 74 zawodników. To bardzo doby wynik, zwłaszcza że uczestnicy zawodów do Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie dotrzeć musieli w tym roku we własnym zakresie.