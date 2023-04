To jest już koniec! Za chwilę matura. W Ekonomie rozdano świadectwa maturzystom i ogłoszono Prymusa Roku

Szanowni goście, szanowne grono profesorskie, rodzice i wy drodzy absolwenci. Opuszczacie mury szkoły i jesteście już u progu dojrzałości. Teraz bierzecie sprawy w swoje ręce. W zasadzie powinienem do was już zwracać się przez Pan, Pani. Jesteście dorośli, ale ja będę jeszcze do was mówił uczniowie