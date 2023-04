Toalety w Śremie. Problem z dostępem do toalet na terenie miasta znów wraca. Po pandemii jest gorzej niż było

Toalety w Śremie i dostęp do nich na terenie miasta, to temat, który znów wraca. Mowa oczywiście o toaletach publicznych oraz tych na terenie dużych skupisk punktów handlowych i w sklepach wielkopowierzchniowych. Temat poruszony został na posiedzeniu Śremskiej Rady Seniorów. To właśnie seniorzy są jedną z tych grup, dla których jest to jeden z większych problemów w Śremie.

Toalety na terenie Śremu i dostęp do nich to problem, który wraca

Komu nie zdarzyło się mieć nagłą potrzebę podczas zakupów? Na spacerze? W drodze na umówione spotkanie? Niemal każdy raz w życiu miał taką sytuację, w której pilnie potrzebował skorzystać z toalety. W większości przypadków pewnie udało się osobom dorosłym i w pełni zdrowym problem rozwiązać w domu bądź po dotarciu na miejsce pracy czy spotkania. Ale co z osobami, które taki problem muszą rozwiązać od razu? W tej grupie są między innymi seniorzy, którzy ze względu na wiek oraz na różny stan zdrowia potrzebują korzystać z toalet częściej. W Śremie okazuje się, że będąc "na mieście" "załatwienie potrzeby" wcale nie jest takie proste. Toalet publicznych miejskich w sumie jest niewiele, a dostęp do ubikacji na terenie skupisk punktów handlowych czy wielkich sklepach jest utrudniony, bądź niemożliwy. Problem po pandemii miał się zresztą, w opinii śremian, jeszcze nasilić.

Seniorzy walczą o toalety w miejscach publicznych i dużych punktach handlowych

Śremska Rada Seniorów jak można było usłyszeć podczas jej posiedzenia w poniedziałek 17 kwietnia, toaletowy problem poruszyła chyba już we wszystkich możliwych instytucjach. Zwrócono się do urzędu miejskiego, do starostwa, a na poniedziałkowe spotkanie zaproszono dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie, Urszulę Sitnicką.

Jak się okazuje, tak przynajmniej wynika z tego co usłyszeliśmy podczas obrad Śremskiej Rady Seniorów, żadna instytucja nie ma mocy wymóc na wielkopowierzchniowych punktach handlowych czy w dużym skupisku tych punktów, dostępu do toalety - zwłaszcza jeśli taka nie pojawiła się już na etapie projektowania takiego miejsca. A nie ma co ukrywać, jeśli toaleta nie jest wymagana w projekcie ze względu na obowiązujące przepisy, inwestor rzadko decyduje się na jej uwzględnienie. Najczęściej dla takich podmiotów ogólnodostępna toaleta to problem, który generuje koszty. Z jednej strony wymaga dbałości o czystość, z drugiej nie brakuje dewastacji toalet oraz aktów wandalizmu, co z kolei wymaga remontów i napraw.

Nie oznacza to jednak, że śremscy seniorzy mają zamiar złożyć broń i zaprzestać walki o toalety w mieście. Zapowiadają walkę o to, aby wszędzie tam, gdzie były, a są obecnie zamknięte, ponownie zostały otwarte. Jako przykład takiego miejsca wskazano park handlowy przy ul. Zamenhofa. Pomóc w tych działaniach śremskim seniorom ma sanepid, który przyjrzy się tej kwestii.

Czy działania podejmowane przez seniorów w kwestii toalet okażą się skuteczne? Tego na razie nie wiadomo. Do sprawy z pewnością wrócimy.

Wyraź swoje zdanie na temat dostępu do toalet w Śremie

Uważacie, że dostęp do toalet "na mieście" to faktycznie problem? Macie pomysł jak go rozwiązać? Dajcie znać w komentarzach lub przesyłając nam wiadomość przez nasz profil facebookowy, lub mailowo na adres [email protected].

