Udany występ pięściarzy Warty Śrem na Sobocie Bokserskiej o puchar Burmistrza Gostynia. Impreza odbyła się pod patronatem Prezesa WOZB

Wyjazd okazał się udany dla naszej ekipy, zawodnicy pewnie wchodzili do ringu i dawali z siebie wszystko - dwa pewne zwycięstwa na punkty, trzy bardzo dobre sparingi i dwie przegrane po zaciętych walkach to nasz sobotni bilans. Przede wszystkim cieszy dobry klimat panujący w naszej ekipie, chcemy bardzo dobrze pokazać się w Śremie na Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików i Kadetów. Wszyscy mamy ten sam cel - zwyciężać i do tego dążymy