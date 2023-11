Uroczystość Wszystkich Świętych w Śremie. Wierni licznie uczestniczyli w procesji i mszy świętej na Cmentarzu Parafialnym [zdjęcia]

Święci są kwiatami ludzkości. Ktoś może powiedzieć, że ale te dzisiejsze czasy, to zagonienie za pieniądzem, ten wyścig szczurów jak często się określa. No właśnie nie. To nas nie zwalnia. Zobaczmy na tych z obozów koncentracyjnych. Byli ludzie podli, dopuszczający się rzeczy obrzydliwych w tych obozach. Tak jak dzisiaj wśród. Ale byli tam ludzie heroiczni. (...) Dzisiaj świat pogrąża się w chaosie, jest beczką prochu, która może wybuchnąć. Ale i tak to nas nie zwalnia z bycia świętym, czyli dobrym