W niedzielę kolejna Sztafeta 20 Października w Śremie. Uczestnicy tradycyjnie pobiegną w szczytnym celu [film, zdjęcia]

Śremscy biegacze ponownie pomogą potrzebującemu dziecku

W tym roku po raz jedenasty Stowarzyszenie Runner's Power we współpracy ze Śremskim Sportem zaproszą biegaczy z naszego regionu do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Sztafeta 20 Października to impreza biegowa organizowana, by uczcić pamięć pomordowanych 20 października 1939 roku Synów Ziemi Śremskiej. Oprócz aspektu historycznego biegacze pomogą również kolejnemu dziecku.