Weekend 22-23 kwietnia 2023 w Śremie i okolicy. Wydarzenia i imprezy. Zobacz weekendowe propozycje [zdjęcia]

Mieszkańcy Brodnicy, Chrząstowa i Pyszącej zapraszają do wspólnego sprzątania świata

Sobota 22 kwietnia to dzień, który inauguruje akcję sprzątania świata. W wielu miejscowościach mieszkańcy wspólnymi siłami sprzątają swoją najbliższą okolicę. Właśnie takie wydarzenia zaplanowano w Brodnicy, Chrząstowie i Pyszącej. Dla mieszkańców będzie to nie tylko okazja do zadbania o swoją małą ojczyznę, ale również do wspólnego spędzenia czasu.