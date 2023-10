Wszystko dla seniorów, czyli jesienne spotkanie organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Udział w spotkaniach organizowanych przez psarski DPS biorą nie tylko mieszkańcy tego domu, ale również seniorzy z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej w okolicy oraz przedstawiciele środowisk seniorskich ze Śremu. Termin spotkań pod hasłem „Wszystko dla seniorów” nie jest przypadkowy. Październik i listopad to bowiem dwa miesiące kiedy przypadają aż trzy senioralne święta, jest więc powód do wspólnego spotkania, rozmów i zabawy.

To spotkanie "Wszystko dla seniorów" nastawione jest na integrację środowiska seniorów. Chcemy, aby przez to spotkanie oderwali się od tej codziennej rzeczywistości, która czasami jest bolesna. Wiadomo, wiek starszy związany jest z różnymi chorobami. Chcemy, żeby przez to spotkanie, przez tę okazję do serdecznych rozmów, zabawy, takiego przyjemnego spędzenia czasu, zapomnieli o tym o tym co ich boli, co doskwiera, żeby potrafili się jeszcze cieszyć urokami jesieni swojego życia