XIX Dni Papieskie w śremskim Ogólniaku. Młodzież spotkała się z ks. Radkiem Rakowskim z parafii na poznańskiej Łacinie [film, zdjęcia]

Tak się zaczęła moja przygoda z Janem Pawłem II. Później to była praca naukowa jemu poświęcona. Ta przyjemność zawożenia mu tej pracy, rozmawiania z nim, bywania u niego, pisania do niego, a on odpowiadał mi na listy. Jego koncepcja człowieka uskrzydliła mnie i cieszę się, że mogłem ją studiować tu w Polsce i za granicą. Jeszcze jego cudowne słowa, że „nie żyje się na próbę, nie kocha się na próbę, nie cierpi na próbę, nie umiera na próbę”. To mnie tak porwało, że musiałem się tą myślą zająć. Chociaż mój profesor mówił, że nie jest taka prosta i rzeczywiście studiowałem go ze słownikiem filozoficznym w drugiej ręce