Z powiatu śremskiego na PGE Narodowy? W Książu Wlkp. rywalizowali o awans do finału „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

[21 drużyn rywalizowało na Orliku w Książu Wlkp.

Do powiatowej rywalizacji w XXII edycji turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” przystąpiło aż 21 zespołów. Eliminacyjne mecze rozgrywano we wtorki 5 i 12 kwietnia w trzech kategoriach wiekowych: do 8 lat, do 10 lat i do 12 lat. Do finałów wojewódzkich awans wywalczyło sześć zespołów:

kategoria U 8 - Pogoń Książ Wlkp. - chłopcy i dziewczęta,

kategoria U 10 - Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp. - chłopcy, Szkoła Podstawowa w Iłówcu - dziewczęta,

kategoria U 12 - Katolickie Centrum Edukacji i Kultury w Śremie - chłopcy i dziewczęta.

Finały wojewódzkie zostaną rozegrane w dniach 23-25 maja w Szamotułach.