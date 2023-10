Zagrają dla czternastoletniej Alicji. Druhny i druhowie z OSP zapraszają na charytatywny turniej piłkarski i festyn w Manieczkach

Druhny i druhowie z gminy Brodnica organizują turniej piłkarski

Alicja Jakubiak to druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach. Jak już pisaliśmy na naszych łamach, we wrześniu tego roku nastolatka miała rozpocząć naukę w szkole średniej. Jednak te plany przekreślił straszny wypadek. Czternastolatka podczas jazdy na rowerze została potrącona przez samochód. Rodzina walczy o jej powrót do zdrowia, a w internecie trwa zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie.

[

](https://www.siepomaga.pl/alicja-jakubiak "Siepomaga - pomoc dzieciom")

Na te tragiczne wydarzenia nie pozostali obojętni koledzy i koleżanki z Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Brodnica. Druhny i druhowie postanowili pomóc w zbieraniu pieniędzy na leczenie swojej koleżanki. W najbliższą sobotę, ⁣7 października w Manieczkach organizują Charytatywny Turniej Piłkarski „Gol dla Alicji". Wydarzenie będzie połączone z festynem rodzinnym.