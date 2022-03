Zaproszenie na obchody 200. rocznicy śmierci twórcy hymnu narodowego, gen. Józefa Wybickiego

Gen. Józef Wybicki - twórca hymnu narodowego

Rok 2022 to rok poświęcony pamięci generała Józefa Wybickiego. Był on pisarzem i politykiem, twórcą hymnu narodowego “Mazurka Dąbrowskiego”, którego napisał w 1797 roku podczas pobytu we włoskim Reggio nell’Emilia. Stacjonowały tam Legiony Polskie dowodzone przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Generał Wybicki przez lata był mieszkańcem Manieczek, jest również honorowym obywatelem Śremu.