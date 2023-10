Ze szkolnej kroniki Szkoły Podstawowej nr 4 w Śremie. Wyjątkowe zdjęcia uczniów, nauczycieli z lat 90. ubiegłego wieku [cz. 5]

Kiedy budowano „naszą" szkołę pracowałam w przepełnionej Szkole Podstawowej nr 1. Nowa szkoła była bardzo potrzebna, więc zbudowano ją w ciągu 11 miesięcy. Oddanie do użytku 1 września 1971 r. połączone zostało z Wojewódzką Inauguracją Roku Szkolnego i nadaniu szkole imienia Marii Konopnickiej. Przyjęto 690 uczniów do 21 oddziałów. Nowy budynek stwarzał idealne warunki do pracy. Trzeba było zadbać o wysoki poziom nauczania i wychowania, stawiać młodzieży i kadrze nauczycielskiej wysokie wymagania. Do współpracy włączyliśmy rodziców i środowisko lokalne, nawiązaliśmy współpracę z zakładem opiekuńczym HCP, zorganizowaliśmy uniwersytet dla rodziców, tworzyliśmy tradycję szkoły. Na terenie placówki funkcjonowała Poradnia Wychowawczo-Zawodowa kierowana przez Jadwigę Piotrowską. Prowadzona była też orientacja zawodowa dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem klas ósmych. Wszystkie dzieci objęte były opieką lekarską i stomatologiczną - pisała Janina Ratajczak.