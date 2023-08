„Zielona szkoła" w Dąbrowie. To kolejna inwestycja zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego. W planach jest kolejny projekt [film]

„Zielona szkoła" w Dąbrowie ma służyć nie tylko społeczności szkolnej

O nowej inwestycji zrealizowanej na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbrowie pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Teraz odwiedziliśmy to miejsce z kamerą i porozmawialiśmy z dyrektorem placówki, Marcinem Szydłowskim, który opowiedział nam o powstaniu „Zielonej szkoły”. Jest to miejsce stworzone nie tylko po to, żeby mogli korzystać z niego uczniowie w czasie lekcji. Ma także służyć lokalnej społeczności. W najbliższym czasie zamontowany zostanie stół do tenisa stołowego.