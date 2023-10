"Białe laski" ze Śremu obchodziły swoje święto, czyli członkowie śremskiego koła Polskiego Związku Niewidomych świętowali Dzień Białej Laski

Dzień Białej Laski w Śremie. Tak obchodziły swoje święto osoby niewidome, niedowidzące i ociemniałe ze Śremu

Dla osób niewidomych, niedowidzących oraz ociemniałych każde spotkanie w większym gronie to okazja do świętowania, wspólnych rozmów i po prostu dobrej zabawy. Szczególną okazją do spotkania jest międzynarodowe święto tego grona osób, a mianowicie Dzień Białej Laski. Święto to przypada na 15 października i jest obchodzone od lat 70. ubiegłego wieku.